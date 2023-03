Yungblud Review 2.3.

Yungblud rockte das UFO/Velodrom in Berlin und begeisterte die Fans

Yungblud heißt eigentlich Domenic Harrison, ist 25 Jahre alt und kommt aus Doncaster. Ozzy Osbourne nannte ihn einen fucking Poser. Seine Welttournee startete mit ausverkauften Konzerten in England und führte ihn am 2.3.2023 nach Berlin. In schwarzen 3/4 Hosen und lila Socken springt er auf und ab und schreit sein Publikum an “Jump Jump Jump“. Mit “21st Century Liability” legt der Energie geladene Überflieger los und spätestens beim zweiten Song “The Funeral” hat er die Menge in der Hand. Zwischendurch redet er herzlich auf deutsch mit den Fans und pflegt hautnahen Kontakt zum Publikum inklusive Stage diving. Die Stimmung ist großartig und die Fans feiern ihn. Er ist live einer der wildesten und mitreißendsten Rocker der jetzigen Zeit – nicht nur für die Generation Z! BB