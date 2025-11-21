OXMOX Gastrotipp des Monats

La Famiglia

Böckmannstraße 14

040 – 24 52 48

Mo-Fr: 11:30 – 14:30 Uhr & 17:00- 23:00 Uhr

Samstags: 17:00-23:30

Sonntags: geschlossen

Außen: Ja

Raucher: Nein

www.ristorantelafamiglia.de

In diesem kleinen, gemütlichen Familienbetrieb in St.Georg wird nach wie vor typisch italienische Küche und Gastfreundschaft geboten. Inhaber und Hundefreund Antonio Filippone, der mit 19 Jahren aus Kalabrien nach Deutschland kam, führt das Restaurant seit 1975 mit der Familie,und steht mit seiner Frau Sara weiterhin gelegentlich selbst am Herd. Sein Sohn Giovanni hilft Papa bei der freundlichen, zuvorkommenden Bedienung. Die liebevolle Inneneinrichtung mit hellen Farben, den in italienischen Stil gestalteten Wänden und Ornamenten sowie die herzliche Begrüßung laden schon beim Eintreten zum Wohlfühlen ein. Nur zu verständlich also, dass das Ristorante stets gut besucht ist und eine Auszeichnung von der Initiative zum Schutz der authentischen, regionalen italienischen Küche erhielt.