Weihnachtsfeierzauber Hamburg

Exklusive Weihnachtsfeier im Zirkuszelt

27.11.-19.12.2025

Hamburgs erfolgreichste all Inkl. Weihnachtsfeier Dinnershow mit After-Show-Party! Comedy und Artisten Show in Hamburg!

Show, Buffet, Getränke und Aftershow-Party zum einmaligen All Inklusive Preis!

Plant doch mal Eure kommende Weihnachtsfeier in der außergewöhnlichen Weihnachts-Eventlocation auf der Horner Rennbahn: Dem Weihnachtsfeierzauber!

In der Zeltlandschaft des Weihnachtsfeierzaubers finden bis zu 1300 Personen Platz. Dabei fasst der „Zirkus“ 450 Personen, das Zelt „Giganten“ fasst bis zu 850 Personen.

In den Zelten steht Euch und Euren Gästen zwei Live-Shows zur Auswahl. Auch für die passende Verpflegung wird selbstverständlich durch die Location gesorgt.

Gerne steht Euch das professionelle Weihnachtsfeierzauber-Team bei der Eventplanung beiseite. Erlebt gemeinsam einen unvergesslichen Abend voller Lachen und Staunen!

Wo? Rennbahnstraße 96

22111 Hamburg / Horn

weihnachtsfeierzauber.de/