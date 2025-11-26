WG gesucht für Lago

Rasse: Schäferhund

Geschlecht: männlich

Farbe: schwarz mit braun und grau

Schulterhöhe: 67 cm

Gewicht: 47 kg

Geburtsdatum: 18.07.2018

Im Tierheim seit: 19.09.2025

HTV-Nummer: 554_S_25 / Altes Hundehaus

Schäferhundfreunde aufgepasst: Lago ist ein großer stattlicher Kerl, der jedem Schäferhund alle Ehre macht. Loyal, arbeitswütig und passt gerne und imposant auf das auf, was ihm gehört. Was man sieht bekommt man – und mit Lago hat man einen wachsamen Begleiter fürs Leben, der Feuer und Flamme für seine Menschen ist.

