WG gesucht für Lago

Rasse: Schäferhund
Geschlecht: männlich
Farbe: schwarz mit braun und grau
Schulterhöhe: 67 cm
Gewicht: 47 kg
Geburtsdatum: 18.07.2018
Im Tierheim seit: 19.09.2025
HTV-Nummer: 554_S_25 / Altes Hundehaus
Schäferhundfreunde aufgepasst: Lago ist ein großer stattlicher Kerl, der jedem Schäferhund alle Ehre macht. Loyal, arbeitswütig und passt gerne und imposant auf das auf, was ihm gehört. Was man sieht bekommt man – und mit Lago hat man einen wachsamen Begleiter fürs Leben, der Feuer und Flamme für seine Menschen ist.
