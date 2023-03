Record Store Day 2023 mit Swutscher im Molotow

Wer liebt es nicht, durch Plattenläden zu stöbern, dort alte Schätzchen zu finden und zuhause die Klänge auf dem Plattenspieler zu hören. Musik pur! Anlässlich des Record Store Day (RSD) am 22. April 2023 wird es am „Abend der unabhängigen Plattenläden“ im Molotow ein Konzert mit Swutscher geben, die für dieses Heimspiel in die Hansestadt reisen. Darüber hinaus wird der Abend mit einem akustischen Solo-Live-Set von Oska Wald (Chuckamuck, Die Verlierer) komplettiert.

Swutscher sind bekannt für humorvolle Antithesen und ihre Authentizität. Irgendwo zwischen Garagenrock, Polka, Chansons, Country und Sumpfblues haben die Schlweswig-Hoslteiner ihre erste eigene Platte „Wilde deutsche Prärie“ in einem Bauwagen mitten im Nirdgendwo aufgenommen.

Oska Wald wird Songs seines ersten Solo-Albums „Motel Reno“ dabei haben. Musikalisch bewegen wir uns hier zwischen Bill Callahan und Jeffrey Lewis. Natürlich dürfen – und werden hoffentlich auch nicht – die ein oder andere Chuckamuck-Darbietung und Country Ballade dabei sein.

Das Record Store Day in Concert ist die vierte Ausgabe anlässlich der Record Store Days 2023 neben Lou Asril in Wien, Muff Potter in Hannover und Die Sterne in Hamburg.

Tickets für alle vier Ausgaben können unter folgendem Link erworben werden:

RECORD STORE DAY Deutschland, Österreich & Schweiz (bio.link)

https://recordstoreday.bio.link/

Kristina Meintrup