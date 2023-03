Konzerte des Monats: Sa., 4.3.2023, Henrik Freischlader, Achim Reichel & Band

Samstag, 4.3. 2023

Henrik Freischlader, Downtown Bluesclub, Tickets 35 Euro

19.00 Uhr

Henrik Freischlader gilt als einer der besten Blues-Rock Gitarristen unserer Zeit. Mit neuer Band und neuem Album kommt er nun endlich wieder zurück auf die Bühne. Mit dem außergewöhnlichen Titel Recorded by Martin Meinschäfer II ist dieses Album eine Fortsetzung des Vorgängers von 2009 und natürlich wieder produziert von Martin Meinschäfer. Nennenswert ist ebenso, das Henrik bis auf die Orgel fast alle Instrumente selbst eingespielt hat. Ebenso wäre zu erwähnen, dass er dieses Album seinem verstorbenen Helden und Idol Gary Moore gewidmet hat.

Samstag, 4.3. 2023

Achim Reichel & Band, Laeiszhalle, Großer Saal,Tickets ab 30 Euro

21.00 Uhr

Reichel gründete bereits 1960 seine Band The Rattles, die neben The Lords zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands wurde. Drei Jahrzehnte nachdem Achim Reichel mit seinem Megahit „Aloha Heja He“ in Deutschland Goldstatus erreichen konnte, wurde der Klassiker nun ausgerechnet in China erneut zu einem Hit.