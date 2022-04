“Marktplatz der Manufakturen” in der Hamburger HafenCity beginnt im April 2022 mit der Vermietung

Garbe Immobilien-Projekte gibt die Bühne frei für einzigartige Handwerkskunst

„Marktplatz der Manufakturen“ beginnt im April 2022 mit der Vermietung

Mit dem Marktplatz der Manufakturen geht Garbe Immobilien-Projekte

mit einem Herzensprojekt an den Start. Ab April 2022 beginnt der Marktplatz der Manufakturen mit

der Vermietung und bietet mit ersten handwerklichen Meisterstücken direkt aus

Künstler*innenhand eine neue Dimension qualitätsbewussten und erlebbaren Einkaufens. Mit Sitz

im Quartier Creative Blocks in der Hamburger HafenCity erhalten handverlesene Manufakturen

Raum für Ideen, Begegnung und lebendiges Arbeiten in bis zu 15 modernen Atelier-, Galerie- und

Werkstattflächen. Hier kann hochwertige Manufakturware zeitlich und räumlich flexibel produziert,

präsentiert und verkauft werden.

Der Marktplatz der Manufakturen setzt auf Qualität und Kreativität mit dem Anspruch, wertvolle

Synergien zwischen Manufakturist*innen, Gastronom*innen, Veranstalter*innen und Besucher*innen

herzustellen. Erlebbare Entstehungsprozesse schaffen Nähe und Identifikation zum Produkt und

vermitteln ein neuartiges Einkaufserlebnis. Die zukunftsweisende Flächengestaltung auf insgesamt

2.333 m2 verknüpft die Werkstätten mit einer vielseitig nutzbaren Eventfläche und einem

gastronomischen Angebot zu einem Gesamtkonzept, mit allem, was ein Zentrum für Manufakturen

braucht: einem umfassenden Serviceangebot, regelmäßigen Events und einer echten Gemeinschaft.

„Mit unserem innovativen Konzept schaffen wir einen außergewöhnlichen Raum für Begegnungen, in

dem durch das persönliche Gespräch zwischen Manufakturist*innen und interessierten Käufer*innen

das hochwertige Produkt eine zusätzliche Erlebnisfacette gewinnt. Gleichermaßen fördern wir

nachhaltiges Konsumverhalten, indem wir die lokale, handgefertigte Herstellung statt

Massenproduktion, hohe Qualität für eine langfristige Nutzung und den direkten Verkauf ohne

Versandwege unterstützen. Ein Herzensprojekt, das wir in den nächsten Jahren selbst betreiben

werden“, sagt Fabian von Köppen, Geschäftsführer der Garbe Immobilien-Projekte.

Schmuckdesigner*innen, Maßschneider*innen, Hutmacher*innen, Destillateur*innen – Manu-

fakturen aus ganz Deutschland können ab April Flächen zwischen 30 und 190 m2 für Werkstatt, Atelier

und Shop buchen. Die flexible Mietdauer von zwei Tagen bis zu mehreren Jahren sorgt für einen

dynamischen Wechsel von Produkten und Branchen und damit für ein wechselndes Shoppingerlebnis

mit lebendigem Marktplatzgeschehen.

Jede Manufaktur kann sich auf dem Online-Marktplatz der Manufakturen einen Shop einrichten –

unabhängig davon, ob sie auf der Fläche des erlebbaren Marktplatzes in der HafenCity präsent ist. Auf

www.marktplatz-der-manufakturen.de wird eine Landingpage zur Vorstellung der Manufaktur und des

Kunsthandwerkes eingerichtet und ein Online-Shop mit einem geeigneten Abo-Modell zur Verfügung

gestellt.

Über die Garbe Immobilien-Projekte GmbH

Garbe Immobilien-Projekte mit Sitz in Hamburg und Regionalbüros in Nordrhein-Westfalen und RheinMain entwickelt, baut und vermarktet hochwertige Wohn- und Büroflächen in Deutschland mit Fokus auf die ökologische Nachverdichtung. Das Unternehmen ist Teil der Garbe Unternehmensgruppe und verantwortet seit mehr als 55 Jahren den gesamten Prozess einer Projektentwicklung, von der Grundstücksakquisition bis hin zu Projektverkauf an private Nutzer*innen oder institutionelle Anleger*innen. Die Geschäftsführung um Fabian von Köppen, Tobias Hertwig und Dirk Heidkämper beschäftigt rund 80 Mitarbeiter*innen.