Tangofestival am 26.5. & 27.5.22

Tango Primavera ist das 9. Hamburger Internationale Tango-Festival in der Tradition der Winterfestivals in Hamburg, seit 2019 ausgerichtet durch den Verein „Freunde des Tango Argentino in Hamburg“. Bisher war es ein Winterfestival – durch Corona wird es dieses Jahr zum Frühlingsfestival. Lasst es uns frühlingshaft bunt und voller Sonnenschein gemeinsam genießen!

Und damit wir alle nach langer Corona-Pause unsere Tangotechnik und Interpretation intensiv auffrischen können, haben wir für euch fantastische Tänzer, Tangolehrer und Musiker eingeladen!

Wir freuen uns, dass wir die Weltmeister des Tango 2021 aus Argentinien, Bárbara Ferreyra und Agustín Agnes bei uns begrüßen dürfen, ebenso wie eines der besten Tangolehrerpaare, Diana del Valle und Juan Camerlingo aus Argentinien, ansässig in Stuttgart. Beide Paare werden insgesamt 12 Workshops geben und natürlich auf den Abendveranstaltungen für euch tanzen – gemeinsam mit Veronica Villaroel und Marcelo Soria, den Gastgebern aus Hamburg.

Das Orchester La Juan d´Arienzo wird am 27. Mai für euch aufspielen – zehn Vollblutmusiker, die in Hamburg schon viele Jahre ihr Publikum begeistert haben. Für den 26. Mai konnten wir das Quinteto de Mujeres gewinnen – fünf Vollblutmusikerinnen heizen dem Parkett ein!

Und natürlich gibt es Milongas jeden Abend – und die Saisoneröffnung auf dem Hansaplatz am Samstag, den 28. Mai um 15 Uhr. Freut euch auf unsere DJs: Doro, Michael Griffin, Peter Rücknagel, Daniel Perreira und Momo. Auf dass wir wieder so richtig tanzen können, tage- und nächtelang!

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen – Corona-konform und sicher für alle!

Euer Festival Orga-Team