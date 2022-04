UNI-EXTRA: e-gnition Hamburg e.V.

e-gnition Hamburg e.V.

e-gnition Hamburg e.V. ist das Formula Student Team der Technischen Universität Hamburg. Jedes Jahr planen, entwickeln und konstruieren wir einen elektrischen Rennwagen, der auch vollkommen autonom fahren kann. Mehr als 70 hochmotivierte Studierende arbeiten ehrenamtlich neben ihrem Studium an dem Projekt.

Die Formula Student ist der größte Ingenieurwettbewerb der Welt. Dort treten wir in den Kategorien Electric und Driverless gegen Teams aus der ganzen Welt an. Gefahren wird auf Testgeländen von offiziellen Strecken, wie z.B. dem Hockenheimring in Deutschland oder dem Hungaroring in Ungarn.

Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite: www.egnition.hamburg