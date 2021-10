UNI-Extra: Studium und Familie vereinbaren

Studium und Familie vereinbaren

Das Familienbüro der Universität Hamburg setzt sich dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Studium und Familie bzw. Beruf und Familie ein selbstverständlicher Bestandteil der Hochschulkultur ist. Das Familienbüro ist die zentrale Kontakt-, Erstberatungs- und Vermittlungsstelle für Studierende sowie für Beschäftigte in Wissenschaft und Verwaltung. Zudem bietet das Familienbüro zahlreiche Veranstaltungen an und unterstützt Projekte zum Thema Vereinbarkeit. Zu den Veranstaltungen zählen u. a. die hochschulübergreifende Informationsveranstaltung Studieren mit Familie , die in diesem Jahr am 22. November von 10 bis 12 Uhr stattfindet und der familienfreundliche Campusrundgang, der im Rahmen der PIASTA Welcome Week am 28. September 2021 von 09:30 bis 11 Uhr veranstaltet wird und das ganze Jahr auch online verfügbar ist. Zurzeit werden außerdem im Projekt Madame Courage , das vom Familienbüro unterstützt wird, neue Stipendiat:innen aufgenommen! Madame Courage hat es sich zur Aufgabe gemacht, Alleinerziehenden ein selbstbestimmtes Leben mit Kind zu ermöglichen und sie für Führungspositionen zu qualifizieren. Ziel von Madame Courage ist es, alleinerziehende und schwangere Studierende in der Abschlussphase ihres Studiums ideell und finanziell zu unterstützen.

Auf uni-hamburg.de/familienbuero.html findet ihr Aktuelles zum Thema Vereinbarkeit, ausführliche Informationen zum Thema Studieren mit Kind sowie weiterführende Beratungsangebote.