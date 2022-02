WG gesucht für Lola, Girly und Sunny

Lola, Girly und Sunny

Rasse: Pony (Sunny), Shetlandpony (Girly und Lola)

Geschlecht: weiblich

Farbe: Rotschimmel (Sunny), Fuchs mit weißen Abzeichen (Girly), Fuchs mit weißer Blesse (Lola)

Geburtsdatum: ca. 1993 (Sunny), 2020 (Girly), 2001 (Lola)

Im Tierheim seit: 15.12.2021

HTV-Nummer: 825_S_21 (Lola); 824_S_21 (Girly) und 826_S_21 (Sunny)

Diese drei freundlichen Damen kamen als behördliche Sicherstellung zu uns, da ihre Unterbringung nicht den Mindestanforderungen entsprach. Sie sind in einem sehr guten Zustand, zu Menschen sehr nett und neugierig auf ihre Umgebung. Obwohl es noch keine finale Freigabe für eine Vermittlung gibt, möchten wir bereits nach einem schönen Zuhause auf Lebenszeit für die drei suchen.

Sunny, Girly und Lola sind ein eingespieltes Team. Sie verstehen sich sehr gut und lassen sich gerne streicheln und besonders gerne füttern. Mit Leckerlis sind sie immer zu bestechen. Lola ist die neugierigste und extrovertierteste und kommt gemütlich angelaufen, wenn sie Besuch bekommt. Hat da vielleicht jemand etwas leckeres dabei? Ein wenig abzuspecken würde ihr allerdings gut tun.

Nach unserer Einschätzung wurden die drei bisher nicht geritten, weshalb ein Einreiten der beiden älteren Damen auch nicht sinnvoll ist.

In ihrem neuen Zuhause wünschen sie sich eine schöne große Weide, einen Unterstand und einen gemütlichen Stall und am liebsten würde das Dreamteam zusammen umziehen. Da die Vermittlung in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt abläuft, wird die neue Unterkunft geprüft, bevor die lieben Mädels umziehen können.

Wenn Sie sich von den drei Damen bezaubern lassen möchten, schicken Sie gerne Ihre ausgefüllte Selbstauskunft sowie einige Fotos Ihrer Unterkunft (inklusive Maße) an kontakt@hamburger-tierschutzverein.de! 28.12.2021 (jw)