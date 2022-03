Mittwoch, 09. März

A Place To Bury Strangers, Hafenklang, ab 20,55 €

Auch an Post-Punks aus Brooklyn geht die Pandemie nicht spurenlos vorbei: Das ehemalige Skywave-Mitglied John Fedowitz am Bass und dessen Frau Sandra am Schlagzeug sind neue A Place To Bury Strangers Mitglieder und wollen mit Oliver Ackermann (Ges., Git.) auf „See Through You“-Tour.