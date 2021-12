Di. 28.12. Majestica, headCRASH & „Lemmyversary“, Landhaus Walter

Dienstag, 28. Dezember

Majestica, headCRASH, ab 31,85 € (2G)

Auf ihrer „The Christmas Carol“-Tour inszenieren die Schweden Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“ mit Powermetal- plus Musical-Elementen. Tommy Johansson (Git., Ges.), Alex Oriz (Git.), Chris David (B.) und Joel Kollberg (Dr.) bringen Scrooge und dessen Geister auf die Bühne.

„Lemmyversary“, Landhaus Walter, ab 19,15 € (2G)

Motörhead Sänger und Basser Lemmy Kilmister (*24.12.1945, †28.12.2015) ist eine unvergessene Hardrock-Ikone. Traditionell soll auch dieses Jahr der „Lemmyversary“ live mit Motörizer – am 28.12. samt Brunhilde, am 29.12. plus Pure Tonic – gefeiert werden.