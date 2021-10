Do., 21.10., Lucy Kruger & The Lost Boys, Aalhaus & Queen Heaven, Planetarium Hamburg

Donnerstag, 21. Oktober

Lucy Kruger & The Lost Boys, Aalhaus, ab 12,55 €

Der Titel „Transit Tapes (for women who move furniture around)“ gehört dem dritten Album der südafrikanischen Musikerin, die mittlerweile in Berlin lebt. Lucys Lieder entstehen meist im Schlafzimmer und gehen in Richtung ruhigem Folk. Mit den Lost Boys findet die Sängerin ins Altonaer Aalhaus.

Queen Heaven, Planetarium Hamburg, ab 15,- €

Auf der großen Kuppelfläche spielt die audiovisuelle Hommage an die britische Band um Frontmann Freddie Mercury († 1991). Hymnen wie „Bohemian Rhapsody“ werden durch Licht- und Lasereffekte atmosphärisch inszeniert.