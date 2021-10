KRISTIAN NORD

The Rest Is A Gift

Von Hamburg folgte der Surfer vor rund 15 Jahren dem Ruf der Wellen an die Pazifikküste Kaliforniens. In Venice Beach hat er sein Zuhause gefunden. „Es ist immer noch dasselbe Hippie-Nest“, sagt der erfolgreiche Musiker, Komponist und Produzent, der in der Indie-Band The Great Escape spielt und u. a. in der Jury für die Grammy Awards sitzt. Jetzt veröffentlicht er sein Solo-Debüt, um den frühen Tod seines Vaters zu verarbeiten. Ein elektronisch-orchestrales Instrumental-Werk. Schön! (Project C)

HHHHH