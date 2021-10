So., 31.10., Folks On Planks, Kulturcafé Komm du & Eddi plus Sari mit Tobi, Rieckhof

Sonntag, 31. Oktober

Folks On Planks, Kulturcafé Komm du, 17,90 € (inkl. Brunch)

Stilecht dekoriert und serviert, beginnt um 11 Uhr das Halloween-Brunch-Konzert mit den Folks On Planks. Die 5 Hamburger versprechen Folk, Shanty plus musikalische Piraten-Storys – vom mystischen „Annabelle Lee“ bis zum wilden „You and Me and the Devil Makes Three“.

Eddi plus Sari mit Tobi, Rieckhof, ab 24,- €

Zum ersten Mal seit Auflösung der A-Cappella-Gruppe Wise Guys gehen deren Mitgründer Eddi Hüneke sowie Marc Sahr (Sari) wieder zusammen auf Tour und werden von dem Pianisten Tobi Hebbelmann begleitet.