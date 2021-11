Mi. 17.11. Epitaph, JUKS (Schenefeld) & School Of Zuversicht, Kampnagel (K6)

Mittwoch, 17. November

Epitaph, JUKS (Schenefeld), ab 22,70 €

Epitaph traten vorrangig in den 70ern in Erscheinung. Damals tourte die deutsche Rockgruppe mehrmals in den USA und produzierte dort das 1974 veröffentlichte Album „Outside The Law“. Nachdem es in den 80ern und 90ern ruhiger um sie geworden war, erwecken Cliff Jackson (Git., Ges.), Bernd Kolbe (B., Ges.), Heinz Glass

(Git.) und Carsten Steinkämper (Dr.) heute ihr „Fire From The Soul“.

School Of Zuversicht, Kampnagel (K6), ab 12,- €

Namens „An allem ist zu zweifeln“ erscheint nach 10 Jahren ein neues Album des Kollektivs der Hamburger Künstlerin DJ Patex (Patricia Wedler) aus dem kultigen Golden Pudel Club.