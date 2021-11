19.11.- 23.12., Stage School presents: Die kleine Weihnachts – Show, First Stage Theater

Stage School presents:

Die kleine Weihnachts- Show

Der Weihnachtsdrache

19.11. – 23.12.2021, 10 + 15 Uhr, First Stage Theater, ab 17 Euro

In diesem Winter gibt es ein ganz besonderes Highlight: Erstmalig präsentiert die Stage School eine eigene Show für die kleinen Gäste.

Wer jemals im First Stage Theater die große Weihnachtsshow erlebt hat, wird nicht eine Sekunde daran zweifeln, dass hier ausnahmslos ALLE Augen strahlen – von den kleinen und den großen Besuchern. Schon beim Betreten des Theaters funkelt und glitzert es aus allen Ecken und Enden. Es duftet nach gebackenen Äpfeln, Zimt und Kinderpunsch. Der Weihnachtsmann lässt es sich natürlich nicht nehmen die kleinen Gäste persönlich zu begrüßen und in seine, magische Welt zu entführen. Doch was hat es nur mit diesem Weihnachtsdrachen auf sich? Wer es schaffen sollte sein Kind aus dem schillernden Foyer in das Innere des Theaters zu locken, kann sich auf eine hinreißende Geschichte freuen. Wie jedes Jahr kauft Papa Heinze erst auf den letzten Drücker den Weihnachtsbaum und wie jedes Jahr, geht auch dieses Mal wieder etwas schief. Nicht dass der Baum, wie die Jahre vorher, alle Nadeln verlor, völlig krumm, viel zu klein oder zu groß war – nein, dieses Mal ist er einfach fürchterlich schwer!

Und dann der Schock am nächsten Morgen: der Baum ist weg!! Gerade als Papa Heinze sich auf Einbrechersuche begeben will, fällt er fast um vor Schreck. In seinem Schrank befindet sich ein grüner Stacheldrache!! Wie um Himmels Willen ist der dahin gekommen? Was soll er mit dem Ungetüm jetzt anfangen und wo kann er jetzt noch einen Baum herbekommen? Fragen über Fragen!

Erleben Sie an der Seite Ihrer Kleinen wie Familie Heinze Weihnachten rettet und was für eine Rolle die Erdbeermarmelade von Oma dabei spielt. Wenn Sie nach der Show im schimmernden Eispalast noch ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen, versprechen wir Ihnen: Keiner, egal ob groß oder klein, wird diese zauberhafte Zeit im First Stage je vergessen. Für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren!

Mehr Infos auf firststagehamburg.de