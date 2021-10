Mo., 18.10., Fischer-Z, Fabrik & Maserati, Hafenklang

Montag, 18. Oktober

Fischer-Z, Fabrik, ab 39,95 €

Die Postpunk-Pioniere und New Wave- Mitbegründer knüpfen mit dem neuen Album „Til The Oceans Overflow“ an das 40-jährige Jubiläum ihres „Red Skies Over Paradise“-Werks an. Aufgenommen in den Berliner Hansa Studios, geht es John Watts (Ges., Git.), Marian Menge (Git.), David Purdye (B.), Sin Banovic (Dr.) und Adrien Rhodes (Key.) um persönliche und politische Veränderungen von 1980 bis 2020.

Maserati, Hafenklang, ab 13,60 €

Die US-Post-/Psych-/Kraut-Rock-Band ist mit dem neuen Maserati „Enter The Mirror” auf der Überholspur.