So., 17.10., Hanne Boel, Imperial Theater & Gustav Peter Wöhler Band, Schmidts Tivoli

Sonntag, 17. Oktober

Hanne Boel, Imperial Theater, ab 46,95 €

Die 64-Jährige gehört zu den besten Sängerinnen Dänemarks. Hanne Boel gelang der Durchbruch in den 80ern mit „Black Wolf“. Seitdem hat sie mehr als 20 Alben veröffentlicht, zu ihren Hits zählen „Don’t Know Much About Love“ oder „Talk It Out“. Im Trio mit zwei Gitarristen gibt es bekannte sowie neue Songs und Interpretationen von Titeln anderer Künstler.

Gustav Peter Wöhler Band, Schmidts Tivoli, ab 23,10 €

„Love Is The Drug“ heißt ein Song von Roxy Music sowie das Programm der Gustav Peter Wöhler Band. Der 65-jährige Sänger und Schauspieler (z. B. „Tatort“), Olaf Casimir (B.), Mirko Michalzik (Git.) plus Kai Fischer (Key.) liefern ihre Versionen bekannter Liebeslieder.