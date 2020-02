Leser-Poll 2019

1. Beliebteste/r Hamburger Band/Interpret 1 Fettes Brot 7,2 ▲ 2 Udo Lindenberg 7,1▼ 3 Johannes Oerding 6,0 ▲ 4 Revolverheld 5,8 ▼ 5 Deichkind 4,9  6 Samy Deluxe 4,4 ► 7 Fünf Sterne deluxe 3,2 ▲ 8 Moonbootica 2,2  9 5th Avenue 1,6 ▲ 10 Käptn Kaos Club 0,6  3. Beliebteste/r Band/Interpret international 1 Foo Fighters/The Rolling Stones 7,7 ► 2 Ed Sheeran 6,2  3 Queen 5,9  4 Depeche Mode 4,4 ▲ 5 Coldplay 3,8  6 Robbie Williams 3,3  7 AC/DC 2,8 ▼ 8 Volbeat 2,2 ▲ 9 Red Hot Chili Peppers 1,7  10 Imagine Dragons 0,8  5. Album des Jahres 1 The Rolling Stones – Bridges to Bremen 2 Volbeat – Rewind, Replay, Rebound 3 Die Toten Hosen – Alles ohne Strom 4 Alter Bridge – Walk the Sky 5 Iggy Pop – Free 6 The Who – Who 7 Airbourne – Boneshaker 8 Papa Roach – Who do you Trust? 9 Suzi Quatro – No Control 10 Sarah Connor – Herz Kraft Werke 7. Bestes Konzert (Photo Credit: Sølve Sundsbø) 1 Pink – Volksparkstadion 2 Udo Lindenberg – Barclaycard Arena 3 Volbeat – Barclaycard Arena 4 Casper & Marteria – Trabrennbahn 5 AnnenMayKantereit – Sporthalle 6 HAMBURG-BANDCONTEST Finale – Grosse Freiheit 36 7 Robbie Williams – Theater Kehrwieder 8 The Interrupters – Markthalle 9 5th Avenue – Knust 10 Wellbad – Nochtspeicher 9. Beliebteste Bar/Café 1 Café May 3,8 ► 2 Schweinske 3,5 ► 3 Schach-Café Rübenkamp 3,3 ► 4 Café Gnosa 2,9  5 Frau Möller 2,8 ▼ 6 Zwick St. Pauli 2,1 ▼ 7 September 1,7 ▼ 8 Aurel 1,0  9 Jolly Roger 0,6 ▼ 10 Frau Larsson 0,4  11. Beliebtestes Kino 1 UCI Mundsburg 14,2 ► 2 CinemaxX Dammtor 8,4 ▲ 3 UCI Wandsbek 7,7 ▼ 4 UCI Othmarschen 6,3 ► 5 Abaton 4,2 ▲ 6 CinemaxX Wandsbek 3,9 ▼ 7 CinemaxX Harburg 3,0 ▼ 8 Zeise 1,8 ► 9 Astor Film Lounge 0,5  10 Magazin 0,3  13. Highlight des Jahres 1 Sommer / Urlaub 2 Konzerte / Festivals 3 Fridays for Future 4 HAMBURG–BANDCONTEST 5 Gesundheit 6 Hafengeburtstag 7 Game of Thrones 8 Schlagermove 9 Harley Days 10 Aufstieg der Hamburg Towers / Gamesvention

2. Beliebteste/r deutsche Band/Interpret 1 Die Toten Hosen 6,3 ▲ 2 Rammstein 5,4 ▼ 3 Die Fantastischen Vier 4,2  4 Mark Forster 3,8  5 Die Ärzte 3,5 ▲ 6 Xavier Naidoo 2,7 ► 7 Sarah Connor 2,0  8 Beatsteaks 1,9 ▼ 9 Silbermond 0,8  10 Selig 0,6  4. Beliebtester Newcomer 1 Billie Eilish 2 Freya Ridings 3 RIN 4 Baufinger 5 Alice Merton 6 Apache 207 7 Dermot Kennedy 8 Lotte 9 Dennis Lloyd 10 Lewis Capaldi 6. Beliebteste Live-Location 1 Grosse Freiheit 36 6,1 ► 2 Docks 4,2 ▲ 3 Barclaycard Arena 3,9 ▼ 4 Molotow 2,8 ► 5 Markthalle 2,4 ▼ 6 Stadtpark 2,0 ▲ 7 Mojo Club 1,7  8 Gruenspan 1,5 ► 9 Indra Club 64 0,7  10 Uebel & Gefährlich 0,6 ▼ 8. Beliebtester Club 1 Grosse Freiheit 36 / Kaiserkeller 5,2 ▲ 2 Docks 4,3 ▲ 3 H1 Club & Lounge 4,0 ▼ 4 Uebel & Gefährlich 3,6 ► 5 Mojo Club 3,1 ► 6 Molotow 2,7  7 Freundlich & Kompetent 2,2  8 Grüner Jäger 1,9 ▼ 9 Halo 1,8 ▼ 10 Hebebühne 0,4  10. Beliebtestes Restaurant 1 Schweinske 7,3 ► 2 Block House 5,9 ► 3 Schach-Café Rübenkamp 4,4 ► 4 Frau Möller 3,5 ► 5 Peter Pane 2,9 ▲ 6 Henssler at Home 1,8 ► 7 bok 1,6  8 east 1,4 ► 9 mama Restaurant 0,9 ▼ 10 Altamira 0,4  12. Beliebtestes Theater 1 Theater Kehrwieder 5,2 ► 2 Schmidt`s Tivoli 4,4 ▲ 3 St. Pauli Theater 4,3 ▼ 4 Imperial Theater 3,7 ▲ 5 Altonaer Theater 3,3  6 Thalia Theater 3,0 ▼ 7 First Stage Theater 2,1 ▲ 8 Kampnagel 1,8 ▼ 9 Polittbüro 0,7  10 Ernst Deutsch Theater 0,6 ▼ 14. Aufreger des Jahres 1 Trump 2 Klimawandel 3 Brexit 4 Nichtaufstieg HSV 5 Nazis 6 LPT 7 Bahn-Verspätungen 8 Preiserhöhungen 9 Kriminalität 10 Baustellen/Stau