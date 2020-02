TOP FILMSTARTS

The Lodge

USA/GB 2019; S: 06.02.; R: Severin Fiala, Veronika Franz

Richard fährt mit seinen beiden Kindern und seiner neuen Frau Grace in eine Hütte mitten im Wald. Hier sollen sie sich näher kommen. Die Stimmung ist angespannt, denn die Kinder geben Grace die Schuld für die Trennung ihrer Eltern. Als Richard für zwei Tage weg muss, spitzt sich die Situation zu: Grace entpuppt sich als einzig Überlebende einer Sekte und die Kinder scheinen auch keine Unschuldsengel zu sein. Woher kommt die Gefahr? Von Grace? Den Kindern? Oder von irgendetwas aus dem Wald?

Eiskalter Arthouse-Horror von den Machern von “Ich seh, ich seh”.

Nightlife

D 2020; S:13.02.; R: Simon Verhoeven

Barkeeper Milo (Elyas M’Barek) trifft durch einen Zufall seine Traumfrau Sunny (Palina Rojinski) und lädt sie zu einem Date ein. Ein Perfekter Abend – bis Milos bester Freund auftaucht und mit ihm die halbe Berliner Unterwelt. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd durch die Nacht.

Das freiwillige Jahr

D 2019; S: 06.02.; R: Ulrich Köhler, Henner Winckler

Jette soll ein Freiwilliges Soziales Jahr in Costa Rica machen, damit sie es später besser hat – und weil ihr Vater Urs das so will. Ob sie jetzt lieber bei ihrem Freund Marco bleiben möchte oder auch etwas ganz anderes machen möchte, spielt keine Rolle. Doch Glück lässt sich nicht erzwingen …