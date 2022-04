OXMOX präsentiert:

MIT DREI JAHREN ANLAUF ZUM GROSSEN FESTIVAL-GEBURTSTAG

Hochkarätiges Musikprogramm beim HöpenAir 2022 in Schneverndingen

Nun ist alles angerichtet und die große Geburtstagsparty zum 40. Jubiläum kann nachgefeiert werden. Das Organisationsteam des HöpenAir in Schneverdingen hatte durch ein ausgesetztes Jahr und die pandemiebedingte Zwangspause unfreiwillig 3 Jahre Zeit für die Vorbereitung des Open Airs auf der Freilichtbühne im Höpental. Diese Zeit hat man genutzt. Zum einen um ein äußerst namhaften Musikprogramm auf die Beine zu stellen, zum anderen um den Besuchern zusätzliche Serviceangebote zu bieten. Nun kann es am 11. Juni endlich losgehen.

Das Festival auf der idyllischen Freilichtbühne im Landschaftsschutzgebiet besteht in diesem Jahr bereits 41 Jahre. 1981 hatte der Stadtjugendring Schneverdingen etwas provisorisch das erste Open Air am Segelflugplatz im Höpen ausgerichtet, seit 1985 hat das Festival nun sein Zuhause im Höpental auf der Freilichtbühne. Die Veranstaltung lebt seit dieser Zeit auch von ihrer einzigartigen Atmosphäre rund um die Festivalbühne in einem Heidetal mitten in der Natur und wird seit jeher komplett ehrenamtlich organisiert. Auch in diesem Jahr kann das Programm als spektakulär bezeichnet werden.

Mit Jupiter Jones, Monsters of Liedermaching, Wisecräcker, GREEN 4A DAY, Reis Against The Spülmachine, Grillmaster Flash konnte man echte Hochkaräter für das HöpenAir gewinnen. Das HöpenAir bietet für auswärtige Gäste wieder einen Zeltplatz an. Das Zelten ist nur mit Voranmeldung und auf dem vorgegebenen Platz möglich. Wildcampen ist verboten. Anmeldungen nehmen die Veranstalter auf der Homepage unter dem Punkt “Übernachtung“ entgegen.

Um bequem zum Veranstaltungsgelände und auch wieder zurück zu kommen, ist in diesem Jahr erneut eine Buslinie eingerichtet. Den Busshuttle-Service können alle Gäste für einen kleinen Kostenbeitrag nutzen. Parkmöglichkeiten stehen in unmittelbarer Nähe zu den Haltepunkten der Busse in ausreichender Zahl zur Verfügung. Die genauen Haltepunkte und Fahrzeiten können im Vorfeld der Homepage entnommen werden. Der Veranstalter legt allen Besuchern ans Herz, dies Angebot zu nutzen und nicht mit dem PKW in den Höpen zu fahren um die Park- platzsituation vor Ort zu entspannen.

Der Stadtjugendring Schneverdingen als Veranstalter bittet darum, sich im Vorfeld über die Einlassregularien zu informieren. Waffen, Campingausrüstung, Spraydosen, Getränke und Hunde dürfen beispielsweise nicht mit auf das Konzertgelände genommen werden. Regenschir- me und Picknickdecken sind hingegen erlaubt.

Das HöpenAir versteht sich als Festival für die ganze Familie und für Konzertgänger jeden Al- ters. Kinder bis einschließlich 9 Jahren haben freien Eintritt. Jugendliche unter 18 Jahren er- halten als Vergünstigung 2 Getränkegutscheine vor Ort.

Nach einem vielversprechenden Vorverkaufsstart sind sich die Organisatoren sicher, wieder ein tolles und spektakuläres Liveprogramm für die Geburtstagsausgabe der Open Air Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. Das HöpenAir Festival hat in diesem Jahr in jedem Fall alle Zutaten für eine riesengroße Liveparty in der Heide.

Einlass zum Konzertabend ist wie gehabt um 17 Uhr.

Der Kartenvorverkauf läuft an den offiziellen Vorverkaufsstellen auf Hochtouren.

Die Tickets gibt es noch in Schneverdingen bei der Post/Edeka Ahrens und der Schneverdin- gen Touristik.

Weiterhin können die Eintrittskarten bis zum 1. Juni auf der Homepage www.hoepenair.de bequem online bestellt werden. Restkarten sind am Veranstaltungstag ab 17 Uhr an der ausgewiesenen Abendkasse erhältlich.