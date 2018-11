OXMOX präsentiert: Disturbed & Three Days Grace – 28.04. – Sporthalle

2. November 2018

Die zweifach Grammy-nominierten Disturbed haben die Evolution-Welttournee angekündigt, eine ausgedehnte internationale Arena-Tour, die am 9. Januar im kalifornischen San Diego startet und die Multi-Platin-Rockband in der Folge durch die USA und Kanada führt. Anschließend bringt die Band ihre aufrührerischen Liveshows nach Übersee: Spanien, die Schweiz, Italien, Österreich, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Dänemark, Frankreich, die Niederlande, UK und natürlich Deutschland stehen auf dem Programm.

David Draiman (voc), Dan Donegan (g), Mike Wengren (dr) und John Moyer (b) stellen auf der Tour ihr mit großer Spannung erwartetes neues Album “Evolution” vor – es wir angeführt von der Lead-Single “Are You Ready”, die Platz 1 der on Billboard Hot Mainstream Rock Tracks Charts eroberte und sich dort wochenlang hielt.

Auf der Evolution-Welttournee werden Disturbed eine aufregende Mixtur aus ihren Klassiker-Hits wie “Down With The Sickness”, “Inside The Fire” und “The Sound Of Silence” und neuen Tracks wie “Are You Ready” und das jüngst veröffentlichte “A Reason To Fight” spielen.

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]