16. August 2017

OXMOX Präsentiert: Hamburger Uhren- und Schmuckbörse

03.09. + 16.12. – Mensa Uni Hamburg

Am 3. September und 16. Dezember gibt es in der Mensa der Uni Hamburg wieder alles rund um Uhren und Schmuck. Stöbern, Feilschen und alles was dazu gehört. Nicht nur für Kenner und Liebhaber einen Besuch wert – auch für Laien gibt es in der Uhren- und Schmuckbörse ordentlich was zu gucken. Vielleicht geht’s mit dem Einen oder Anderen Schätzchen nach Hause.