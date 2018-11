OXMOX präsentiert: Tremonti – 22.11. – Gruenspan

2. November 2018

Mark Tremonti zählt zu den bedeutendsten Gitarristen der Gegenwart. Der virtuose Rock-Allrounder, der mit seinen Bands Creed und Alter Bridge weltweit mehr als 40 Millionen Tonträger verkaufte, sucht stets neue Nuancen in seiner künstlerischen Arbeit. Trotz seiner Doppelrolle als Leadgitarrist beider Bands nahm er sich 2011 erstmals die Zeit für ein Soloprojekt, das ihn von einer vollkommen anderen Seite präsentiert. Mit seiner Formation Tremonti, die im Juni ihr viertes Album “A Dying Machine” veröffentlichte, verleiht er seiner Leidenschaft zu Heavy, Speed und Thrash Metal Ausdruck, ohne auf seine bekannte Qualität großer Melodiösität zu verzichten. Mit großem Erfolg: “A Dying Machine”, das erste Konzeptalbum der Band, stieg wie schon die Vorgänger “All I Was” (2012), “Cauterize” (2015) und “Dust” (2016) weltweit hoch in die Charts. Ende November bespielt Mark Tremonti mit seiner virtuosen Begleitband das Gruenspan. Special Guest ist die britische Melodic-Metal-Band The Raven Age.

[KS]