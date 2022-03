OXMOX Top-Tipps

Der kleine Horrorladen – das Musical – bis 28.04. – First Stage Theater

Einstieg Hamburg – Messe für Ausbildung, Studium & Gap Year – 01.+02.04. – Messe Hamburg (Halle A4)

Gotthard + Special Guest: Magnum – 02.05. – edel-optics.de Arena

Kultur auf den Halligen mit Thundermother, Fiddler´s Green, Selig u. a. – 26.05.-11.09. – Hallig Langeness

All You Need Is Love! Das Beatles-Musical – 07.-29.06. + 05.-31.07. (außer montags) – St. Pauli Theater

Sunshine Reggae Festival mit u. a. Anthony B – 17.-19.06. – Roeschwoog, Frankreich

Gamevention mit u. a. Batteries of Rock – 01.-03.07. – Holstenhallen, Neumünster

Open R Festival mit u. a. Broilers, Johannes Oerding – 01.-03.07. – Almased Arena, Uelzen

Stadt-und Familienfest Vol. 3.0 – 01.-03.07. – Bad Schwartau

Kulturflut Open Air mit u. a. Billy Rubyn – 26.-27.08. – Gorch-Fock-Park, Finkenwerder

Keimzeit – 07.12. – Markthalle

37. HAMBURG-BANDCONTEST – TBA

HAMBURG MUSIC WEEK 2022 – TBA

Mario Barth „Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht“ – 03.06.2023 – Barclays Arena