SAE Institute Hamburg – Hotspot und Mediencampus

26. Juli 2019

Aus- und Weiterbildung im Medienbereich

Das 1976 gegründete SAE Institute bildet Talente und Berufseinsteiger für die Kreativ- und Medienwirtschaft aus. Als Teil des weltweit größten Mediencampus, bietet das SAE Institute auch an seinem Standort in Hamburg praxisorientierte Studiengänge, Aus- und Weiterbildungen in acht spannenden Fachbereichen an.

„Nichts ist wichtiger als an sich zu glauben und seiner Leidenschaft zu folgen“, sagt Chris Müller, Geschäftsführer GSA des SAE Institutes. Er selbst hat an der SAE Audio Engineering studiert und dort gelernt, dass man richtig gut und erfolgreich in der Medienindustrie sein kann – „Vor allem dann, wenn einem etwas Spaß macht“.

Spaß sollen die über 400 Studenten im Medienbunker an der Feldstraße auch haben. Aber wer es bis weit nach oben schaffen möchte, braucht mehr als nur Leidenschaft, Kreativität und Motivation. Gefragt sind vor allem fundiertes Praxiswissen und ein starkes Netzwerk innerhalb der Branche. Daher lernen die Studierenden im Zuge eigener Projekte die Theorie und Praxis kennen. Sie werden dabei tagtäglich von einem Team an fachkundigem Fachbereichsleitern und deren Assistenten begleitet und somit optimal auf ihre beruflichen Karrieren in der Medienindustrie vorbereitet. Neben dem Erwerb von technischen und wirtschaftlichen Kompetenzen bleibt aber auch genug Spielraum für persönliche Entfaltung, kreativen Austausch und interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Bereits seit 1993 bietet das auf über 2000qm aufgestellte SAE Institute in Hamburg medienbegeisterten Schulabsolventen, aber auch fortbildungsinteressierten Berufstätigen, Studiengänge und Weiterbildungen an. „Bei uns ist jeder medieninteressierte Student herzlich willkommen, auch ohne Abitur“, sagt Schulleiter Björn Mohr, der ebenfalls am SAE Institute studiert hat. „Es geht primär um die Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft für einen unserer acht Fachbereiche und nicht um Noten aus vorangegangenen Schulzeugnissen“.

Doch von welchen Fachbereichen reden wir genau? „Bei unseren Studiengängen handelt es sich im Einzelnen um Audio Engineering, Digital Film Production, Music Business, Crossmedia Production, Web Design & Development, Visual FX & 3D Animation, sowie Game Art und Games Programing. Die jeweiligen Lehrpläne und die technische Ausstattung des Institutes ermöglichen den Studierenden innerhalb einer vergleichsweisen kurzen Zeit genug Wissen und Fähigkeiten aufzubauen, um erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu gehen.“

„Wir verstehen uns als kreativer Hub der Stadt, an dem sich Kultur- und Medienschaffende, AbsolventInnen, Studierende und Künstler begegnen und sich gegenseitig unterstützen und inspirieren. Auf diese Weise entstehen wirkungsvolle Netzwerke und Kooperationen auf verschiedensten Ebenen“, erklärt Björn. Neben einer praxisorientierten Ausbildung mit modernster Technik, liegt der Fokus am SAE Institute somit auf einer intensiven Vernetzung der Studierenden mit der Musik-, Kunst-, Kultur- und Startup-Szene.

Besonders prägend für die Studenten ist dabei, wenn national als auch international erfolgreiche Branchen-Größen im Rahmen von exklusiven SAE-Masterclasses oder regelmäßigen „Meet the Professionals“ Veranstaltungen persönliche Einblicke in ihre künstlerischen Tätigkeiten geben.

Zu ihnen zählten u.a. bereits Hans-Martin Buff, langjähriger Audio-Engineer der Musiklegende „Prince“, Flo Bauer, Produzent und Macher des Chart-Acts „Chefboss“, Benjamin Dibaba, A&R Manager (u.a. Britney Spears, Backstreet Boys, N-Sync), Lotto King Karl, Sänger, Produzent und Schauspieler, Concept Artist Luis Guggenberger (u.a. Star Wars, Marvel’s Avengers, James Bond, Cloud Atlas) und viele, viele weitere „Lichtgestalten“ der Medienbranche.

Chris Harms, Sänger und Frontmann der Hamburger Erfolgsband „Lord of the Lost“, der als SAE Absolvent und langjähriger Dozent regelmäßig am Mediencampus Hamburg Vorlesungen hält, gehört ebenfalls dazu. Seinem Statement „Es ist einfach geil hier! Egal ob in einem der fünf top ausgestatteten Tonstudios, Video-Studios, im Greenscreen oder in den zahlreichen Projekträumen – mehr geht nicht!“ kann man Glauben schenken, denn als Vollblutprofi weiß Chris genau, wovon er redet.

Zusätzlich zu den Masterclasses und Meet the Professionals Events bietet die SAE Hamburg ihren Studenten regelmäßige Exkursionen zu bedeutsamen Industrie- Playern an. So konnten SAE Studenten bereits mehrfach an Veranstaltungen, wie z.B. dem Deichbrand Festival oder als Jury-Mitglieder bei Band-Contests (SPH, Emergenza, OXMOX) teilnehmen. Aber auch Besuche von erfolgreichen Theaterproduktionen, Rundfunksendern, Filmstudios oder Tonträgerfirmen stehen regelmäßig auf dem Programm. Dies ermöglicht das Netzwerken auch außerhalb der SAE Räumlichkeiten im Medienbunker Feldstraße.

Und wohin geht die Reise der Studenten nach erfolgreicher Beendigung des Studiums? Der Absolventenvermittler Sebastian Twele erklärt: „Etwa 80% unserer Absolventen sind bereits kurze Zeit nach Beendigung ihres Studiums beruflich erfolgreich in den Markt integriert. Hierbei ist, neben Eigenbemühungen der Studenten, auch unser exklusives SAE Job-Portal behilflich, in dem wir eine große (internationale) Anzahl an Stellenausschreibungen unserer Industriepartner anbieten. Es kommt nicht selten vor, dass unsere Studenten bereits im Laufe ihres Studiums für einen Arbeitgeber tätig sind und nach ihrem Studium dort fest anfangen“. Die SAE ist somit auch eine Vernetzungsplattform und Auftakt für erfolgreiche Karrieren.

Eine Frage haben wir noch: Wie lange dauert das Ganze? Dazu SAE Bildungsberater Mario Reich: „Das SAE Diploma, welches das Handwerkslevel darstellt, dauert 18 Monate. Man hat aber auch die Möglichkeit innerhalb von 24 Monaten das SAE Diploma und einen international anerkannten Bachelor Abschluss zu erlangen, den das SAE Institute in Kooperation mit der Middlesex University of London vergibt. Zusätzlich gibt es Kurzkurse für ambitionierte Hobbyisten oder Berufstätige, die sich weiterführend professionalisieren wollen, sowie kostenlose Workshops, die zur Orientierung dienen.“

Wird bei euch denn nur gearbeitet? „Na klar, dafür sind wir und die StudentInnen hier“, sagt Attila Kormanyos, Fachbereichsleiter Music Business und Crossmedia Production. „Aber es bringt Spaß, jede einzelne Sekunde! Und wer etwas aus sich machen möchte, der muss aktiv etwas für sein Know-how und seine Skills tun. Das wiederum hängt in der Regel mit Arbeit zusammen. Aber, wir können auch gemeinsam mit den Studenten Feiern, und das nicht zu knapp und nicht zu wenig“, grinst Attila.

Keine Frage, die Medienindustrie hat Bedarf an Nachwuchs – das wissen wir. Als weltweit führende Adresse für Aus- und Weiterbildung im Medienbereich, mit über 54 Standorten in 28 Ländern – davon neun Standorte alleine in Deutschland, bereitet das SAE Institute den kreativen Nachwuchs erfolgreich auf den Berufseinstieg vor.

Den Studierenden wird ein einzigartiges Kreativ-Ökosystem mit großem Praxisbezug geboten, von dem sie bereits ab dem ersten Studientag profitieren. Dies ist der Grundstein für erfolgreiche Karrieren in einer digitalisierten Medien- und Arbeitswelt.

Es finden über das Jahr verteilt zahlreiche Veranstaltungen für Interessierte statt. Und sollte es terminlich nicht passen, das SAE Institute in Hamburg an einem Tag der offenen Tür, Karrieretag oder Infoabend zu besuchen, sind auch individuelle Termine kein Problem. Jeder ist herzlich willkommen!

Weitere Informationen findet ihr unter: www.sae.edu – dort könnt ihr euch auch unverbindlich Infobroschüren anfordern oder ein Gespräch mit den Bildungsberatern der SAE vereinbaren. Man freut sich dort auf Euch.

Teile diesen Beitrag









[KS]