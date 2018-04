Leserbriefe

10. April 2018

Betr. Nightwish

„Ich habe mit total gefreut, als ich gesehen habe, dass mit Nightwish meine absolute Lieb­lingsband auf eurem Cover ist! Die CD habe ich mir natürlich direkt vorbestellt und das Konzert im November kann ich kaum noch abwarten. Rock on!“

Marcel L.

„Wir sind total von der Best-Of-Platte begeis­tert und freuen uns ebenfalls riesig auf das Ko­nzert“

Betr. Donots

„Bei dem witzigen Interview kommt einmal mehr rüber, wie sympathisch die Jungs sind – ich habe mich sehr amüsiert! Und das Konzert in der Freiheit war ja wohl der Wahnsinn!“

Adrian E.

„Sehr witziges Interview! Dann können wir ja froh sein, dass sich Ingo in Ungarn keine ern­sten Krankheiten eingefangen hat …“

Lucas R.

„Wir haben uns während des Interviews auch herzlich amüsiert und waren vom Konzert eb­enso über­wältigt!“

Betr. Bruce Dickinson

„Mir war gar nicht bewusst, dass Dickinson so schwer an Krebs erkrankt war! Das ist irgen­dwie komplett an mir vorbei gerauscht … Ein Glück hat er die Prozedur so gut überstanden!“

Martina B.

„Der kurze Auszug aus dem Buch hat definitiv Lust auf Mehr gemacht – habe mir also gleich den ganzen Wälzer besorgt und bin hellauf begeistert. So ein sympathischer Kerl!“

Alessa G.

„Es war gar nicht so einfach, sich auf ein be­stim­mtes Kapitel festzulegen – Bruce’s Krank­heitsgeschichte fanden wir letztendlich defi­nitiv am spannendsten.“

Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

„Gibt es inzwischen weitere Infos?“

Aurora N.

„Allerdings! In dieser Ausgabe stellen wir alle teilnehmenden Bands vor, die beim Viertel­finale vom 21.-24.05. im Grünen Jäger gegen­einander antreten.“