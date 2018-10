“PLAY” Musiccamp by Dave Grohl am 17. & 18.11. in Berlin

12. Oktober 2018

Foo Fighters-Frontmann *Dave Grohl* kümmert sich um den *Rock-Nachwuchs*:

Am Wochenende des 17./18. November findet in *Berlin* ein Workshop zu seinem Ein-Mann-Projekt*”PLAY”* – unter Leitung von *Tocotronic-Gitarrist Rick McPhail* – in den Noisy Rooms statt. Bis zum 28. Oktober können sich Kids zwischen 14 und 22 Jahren mittels einer Video-Kostprobe ihres Könnens dafür bewerben und sogar ein Teilstipendium an der BIMM Berlin abstauben.

Mitmachen können alle, die ein Instrument spielen, zwischen 14 und 22 Jahren jung sind und hier auf der Seite*bis zum 28.10.2018*um 23.59 Uhr eine Arbeitsprobe hochladen. Die Instrumente werden für das Music Camp selbstverständlich gestellt.

*Die Teilnehmer werden von den Tutoren ausgewählt und bis zum 01.11.2018 per Mail benachrichtigt*. Die Daten werden nicht gespeichert und spätestens mit Beendigung der Aktion gelöscht. Sie dienen ausschließlich der Findung der Camp-Teilnehmer.

Zwei Übernachtungen im Hotel sind inklusive. An- und Abreise müssen selbst übernommen werden.

Achtung: am Wochenende wird ein Filmteam anwesend sein – es wird ein Video gedreht. (Dave Grohl wird persönlich nicht anwesend sein)

WEITERE DETAILS FÜR DIE BEWERBUNG FINDETS DU HIER

[KS]