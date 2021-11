Do, 04.11. Jesse Malin, Nochtwache & Linda Bouquet, Cascadas

Donnerstag, 04. November

Jesse Malin, Nochtwache, ab 18,- €

„Sad And Beautiful World“ heißt das neue Werk des Singer-Songwriters aus New York. Die Doppelveröffentlichung gliedert der 53-Jährige in zwei Teile: Das ruhigere „Roots Rock“ und das ruppigere „Radicals“. „Die Sirenen vor meiner Haustür fanden definitiv ihren Weg in diese Songs“, fügt Malin hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Linda Bouquet, Cascadas, ab 12,- €

Die Hamburger Sängerin und ihr Pianist Markus Ritschel liefern mit „Perlen der Zwanziger“ den Soundtrack zu Lebenslust und

Toleranz, Prohibition und Krisenstimmung.