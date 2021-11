Fr, 05.11. Franny & The Fireballs, Cotton Club & Erja Lyytinen, Forum (Schenefeld)

Freitag, 05. November

Franny & The Fireballs, Cotton Club, ab 13,- €

Hamburgs Kult-Kapelle unternimmt mit ihrem Publikum eine musikalische Reise in die 50er von Bill Haley, Chuck Berry und Co. 1973 durch die Brüder Ralf ”Franny” Hartmann (Git., Ges.) und Knut ”Mr. Beat” Hartmann (Git., Ges.) gegründet, machen Franny & The Fireballs ihr Motto samt Christian ”Doc” Kieviet (Dr.), Michael Prott (Sax.) sowie Olaf Kuchenbecker (Kontrab.) zum Programm: „You‘re never too old to rock!“

Erja Lyytinen, Forum (Schenefeld), ab 24,90 €

„Lockdown Live“: Die 45-jährige finnische „Slide-Göttin“ verbindet Blues mit Pop, Soul und Rock.