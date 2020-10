Hamburger Gitarrentage finden statt!

Fehlerteufel bei Eventim: Der Ticketing-Dienstleister hat fälschlicherweise an alle Käufer die Meldung versandt, die Veranstaltung am Mittwoch wäre auf unbestimmte Zeit verlegt worden. Dem ist nicht so; das Konzert des Lux Nova Duos – inkl. Uraufführung und DVD-Aufzeichnung – wird in jedem Fall in den Mozartsälen (Moorweidenstraße 36) um 18 Uhr stattfinden. Weitere Infos auf gitarrehamburg.de

OXMOX präsentiert die Hamburger Gitarrentage und das Lux Nova Duo

30.09., Mozartsäle, 18 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr)

Das Hamburger Lux Nova Duo besteht aus dem peruanischen Gitarristen Jorge Paz Verastegui und der deutschen Akkordeonistin Lydia Schmidl. Das Duo wurde 2012 im inspirierenden Barcelona gegründet und wirft ein neues Licht auf die ungewöhnliche Instrumentenkombination. Ihre unterschiedlichen Herkunftsländer inspirieren sie stets zu spannende Konzertprogrammen: von spritziger Barockmusik über südamerikanische Rhythmen, bis hin zu experimentellen Klängen. Neben der klassischen Duo-Formation arbeiten sie multimedial, mit Ballett (Winnie Dias, ehemals Ensemble John Neumeier), mit Chören (Cuori Ensemble, Coro Las Madrigalistas) und spielten mit dem Kammerensemble Konsonanz. Ihre erste CD “Intuiciones” mit spanischer und lateinamerikanischer Musik erschien als Wettbewerbspreis der Hochschule für Künste Bremen. Im darauffolgenden Jahr nahmen sie die CD “Hamburg Dialogues“ (Hamburger Komponisten im Fokus) beim Label Costa Records auf.

(Foto Credit: Michael Böhm)