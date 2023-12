Nein, nein. Ihr habt euch nicht in der Jahreszeit vertan, keinen Winterschlaf gehalten. Das ist nicht der Osterhase hinter Türchen Nr.6 sondern das Frog Leap Bunny. Leo Moracchioli bekannt für seine Coversongs bekannter Hits, die er in seinen @frogleapstudios selbst produziert, war auch 2023 wieder in Deutschland zu Besuch und hat unter anderem den Großmarkt bzw. Das Pubikum des Elbriot Festival und in der @edel_optics_arena zum kochen gebracht.

Bis 18 Uhr habt ihr übrigens noch die Chance 3x2 Tickets für das Winterspektakel auf der Trabrennbahn zu gewinnen. Einfach bis 18 uhr eine Email mit dem Betreff "Winterspektakel" und Euren Kontaktdaten an gewinne@oxmoxhh.de senden. Unter allen eingegangenen Mails verlosen wir dann 3x2 Tickets und benachrichtigen die Gewinner über ihre Kontaktdaten. Viel Glück.