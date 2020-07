Neue Sounds: Seasick Steve, Bury Tomorrow, Willie Nelson

Seasick Steve

Love & Peace

Der Bluesmusiker Steve Wold arbeitete lange Zeit im Hintergrund als Tontechniker und Produzent (u. a. Bikini Kill), bis er mit 56 Jahren sein hochgelobtes Debüt präsentierte. Der heute 69-Jährige kehrt nun den inneren Hippie nach außen und gniedelt auf schnippisch klingender E-Gitarre Oden an den Frieden. (Contagious)

Bury Tomorrow

Cannibal

Die Erste-Sahne-Kombination aus Jason Camerons Klargesang im Refrain und Daniel Winter-Bates Growling in den Versen ist das Erfolgsrezept der fünfköpfigen Metalcore-Band. Der harte Sound mit steigender Spannungskurve entlädt sich in abwechslungsreichen Melodien. Wer die Architects mag, sollte sich Englands Geheimtipp mal reinziehen! (Music for Nations)

Willie Nelson

First Rose Of Spring

In 25 Jahren des Musizierens ist die Stimme des Texaners gereift wie ein guter Wein und klingt nach der eines weisen Geschichtenerzählers. Beim Texten hat sich der Vertreter der Outlaw-Bewegung diesmal zurückgehalten und Freunden wie Billy Joe Shaver (80) und Sanger D. Shafer (84) die Feder in die Hand gedrückt. Die Gitarrenparts spielt der 87-Jährige selber und verziert diese mit seinem sanften Bariton. (Legacy Records)