 Filmstarts im August

13. August 2019

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

USA 2019; S: 15.8.; R: Josh Cooley

Nachster Streich im Spielzeugabenteuerland. Im vierten Abenteuer muss die Cowboy-Puppe Woody sich die Liebe von Bonnie zurückerobern, denn das Mädchen baut sich lieber ihr eigenes Spielzeug namens Forky. Hollywoods grandios kreative Animations-Schmiede Pixar zeigt einmal mehr, dass Family-Entertainment durchaus clever ausfallen kann.

♥♥♥♥♥

Prelude

D 2019; S: 29.8.; R: Sabrina Sarabi

Starkes Debüt um einen talentierten Pianisten der am Konservatorium Probleme mit einem Konkurrenten bekommt – und mit der großen Liebe. Je mehr Erwartungen und Leistungsdruck steigen, desto ohnmächtiger fühlt sich der Student. Der ziemlich angesagten „Dark“-Star Louis Hofmann präsentiert sich als exzellenter Hauptdarsteller der Extraklasse.

♥♥♥♥♥♥

I am Mother

USA 2019; S: 22.8.; R: Grant Sputore

Irgendwann in naher Zukunft ist die Menschheit fast ausgestorben. In einer hermetisch abgeriegelten Station haben Roboter die Herrschaft übernommen. Ihr größter Schatz sind 63.000 menschliche Embryos, von denen einer nun zur Geburt gebracht wird. Das Kind ohne Namen wächst gut behütet auf. Die exzellente Erziehung übernimmt ein Android namens „Mutter“. Die Harmonie endet jäh, als eine Frau an die Tür klopft. Klaustrophobisches Kammerspiel , das mit cleveren Wendungen für ständige Spannung sorgt. Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank („Boys Don’t Cry“) erweist sich einmal in Bestform als toughe Kämpferin. Im Unterschied zu den meisten Ländern ist dieser fantastische Muttertag von Netflix bei uns zum Glück auf der großen Leinwand zu erleben.

♥♥♥♥♥♥

Der unverhoffte Charme des Geldes

CAN 2018; S: 01.08.; R: Denys Arcand

Pierre-Paul findet zwei Taschen voll Geld, die er einfach behält, und muss sich daraufhin mit der Polizei und Gangstern herumplagen. Wie wird er das Geld nur wieder los, ohne aufzufliegen?

♥♥♥

Angel Has Fallen

USA 2018; S: 29.08.; R: Ric Roman Waugh

Der Abschluss der „Has Fallen“-Trilogie: Gerard Butler als Secret Service Agent wird verdächtigt ein Attentat auf den Präsidenten (Morgan Freeman) verübt zu haben. – Actiongeladenes Popcorn-Kino.

♥♥♥

Es gilt das gesprochene Wort

D/F 2018; S: 01.08.; R: Ilka Catak

Regisseur Ilka Catak spielt mit Klischees: Reife Frau trifft im Urlaub auf südländischen Gigolo und nimmt ihn mit nach Deutschland. Kann aus einer Scheinehe mehr werden?

♥♥

Ich war Zuhause, aber

D/SRB 2017-19; S: 15.08.; R: Angela Schanelec

Eine Woche ist der 13-jährige Phillip verschwunden und taucht plötzlich wieder auf. Beides ohne Erklärung. Kunstfilm über Entfremdung und Verständnis.

♥♥♥

Und wer nimmt den Hund?

D 2019; S: 08.08.; R: Rainer Kaufmann

Nach über 20 Jahren geht er fremd. Ganz zivilisiert entscheidet sich das Ehepaar Doris (Martina Gedeck) und Georg (Ulrich Tukur) zu einer Trennungstherapie. Während Doris aufblüht, erkennt Georg, dass eine junge Geliebte auch recht anstrengend sein kann.

♥♥

Crawl

USA 2018; S: 22.08.; R: Alexandre Aja

Wenn ein Hurrican aufzieht, ist das nicht schön. Wenn man die Evakuierung versäumt, macht es die Situation nicht besser. Wenn dann aber auch noch Alligatoren auftauchen, ist das einfach nur fies. – Regisseur Alexandre Aja (The Hills have Eyes) und Produzent Sam Raimi (Evil Dead) bieten Animal-Horror vom Feinsten.

♥♥♥♥

Paranza – Der Clan der Kinder

I 2019; S: 22.08.; R: Claudio Giovannesi

Als die Mafiaoberhäupter in Neapel umgebracht werden, ergreift der Jugendliche Nicola (Francesco Di Napoli) die Gelegenheit und beginnt, zusammen mit seiner Bande aus Halbstarken die Macht zu übernehmen.

♥♥♥♥

[KS]