Faszination Open Air Theater 

25. Juni 2018

Beschaulich liegt sie da, die hübsche, kleine Stadt Grevesmühlen. Mitten in einem gedachten Dreieck der Städte Lübeck, Schwerin und Wismar. Ein malerischer Marktplatz, süße Cafés, Restaurants und Geschäfte laden zum nach­mittäglichen Bummeln und Verweilen ein. Und nur etwa zwei Kilometer weiter, am Stadtrand, gelegen in einer ehemaligen Brach- und Sumpflandschaft erhebt sich ein gewaltiges Schiff vor den Silhouetten der Stadt. Der Eingang zum Piraten Action Open Air Theater Grevesmühlen. Und hier findet von Mitte Juni bis Anfang September die Faszination Open Air statt. Egal ob es stürmt, Sturzfluten aus den Wolken brechen, die Sonne unbarmherzig brennt, der Himmel ein Schauspiel aus Wolken, Sternen und Regenbögen zaubert, hier muss man hin, um der Magie des Theaters unter freiem Himmel zu erliegen. Eine gewaltige Bühne, ein immer neues Bühnenbild, eine faszinierende Geschichte, vorgetragen von über 50 Darstellern, begleitet von unzähligen Spezialeffekten, laden zu diesem unvergesslichen Er­leben in freier Natur ein. Und ich glaube, genau darin liegt der Reiz des Open Air Erlebens: es ist ursprünglich, echt, direkt, unverfälscht. Es spricht die uralte Sehnsucht des Menschen an, zusammen mit anderen um ein Feuer zu sitzen und einer guten Geschichte aus längst vergangener Zeit zu lauschen. Die schiere Größe der Bühne, die echten Schiffe, die unzähligen Möglichkeiten des Geschichten-Erzählens sowie die waghalsigen Kämpfe und Stunts machen das Zuschauen zum Erleben, zum Mitleben. Aber Open Air ist nicht nur ein Theatererlebnis, sondern eine tief empfundene Freude, Wind und Wetter getrotzt zu haben, draußen gewesen zu sein, eins mit der Natur, und nach der Vorstellung reicher und erfüllter als zuvor nach Hause zu gehen. Wenn Sie also der Faszination Open Air dieses Jahr verfallen möchten: wir spielen immer von dienstags bis samstags um 19:30 Uhr und sonntags um 16:00 Uhr und das noch bis zum 2. September.

Herzliche Grüße

Ihr Benjamin Kernen

alias

Capt’n Flint