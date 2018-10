Gniechel on Tour

29. Oktober 2018

Nachdem unser Lieblings-Gniechel Anfang Oktober wieder wunderbar als Moderator dur­ch den Abend des HAMBURG-BAND­CON­TEST-Finals in der Großen Freiheit 36 geführt hat, geht es für ihn wieder auf Tournee. Denn er steht wieder auf sämtlichen Bühnen Deut­schlands, um bei diversen Musicals mit­zu­spie­len.

Im November spielt Gniechel im Märchen „Das Zauberschloss“ die Hauptrolle „Peter“ – am 20.11. machen sie Halt in Hannover und am 24.11. in Bremen.

Vom 12.-16.12. verkörpert er in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Karl, einen Kumpel des Prinzen, in Bremen. …

[KS]