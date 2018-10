Review: Wet – The Show, Theater Kehrwieder

29. Oktober 2018

Hamburg hat ein neues Theater: das Theater Kehrwieder in der Speicherstadt, gleich neben der Modelleisenbahn. Die erste Aufführung dort heißt „WET – The Show“ und ist über alle Maßen einmalig. In der gesamten Geschichte der Artistik hat es so etwas noch nie gegeben. Das Ensemble besteht aus: Jennifer Linds­hield, Marie-Andree Lemaire, Bertan Can­beldek, Dario und Michael Togni, Lena Ries, Andalous Ladhmich Elakel, Daniel Stern, Hugo Duquette, Ludmilla Nikolaeva und Yulia Girda. Die Show bietet außerge­wöhn­liche Special Effects, u. a. werden die auf der Bühne postierten Badewannen mit so genan­nten „Video-Mapping“ bespielt. Das spezielle an den Vorführungen ist, dass die artistischen Darbietungen in und auf den Rändern von Badewannen stattfinden. Eine solche Varieté­show ist einmalig.

