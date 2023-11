Sister Act – das Musical @First Stage Theater Hamburg

SISTER ACT geht in die 2. Spielzeit: 16.08.-15.10.2023

Das Musical „Sister Act“ basiert auf dem gleichnamigen Kinohit von 1992 mit Whoopi Goldberg in der Titelrolle. Auch an der Musicalfassung war Whoopi Goldberg als Co-Produzentin beteiligt.

Die Musical-Komödie bietet wahrhaft himmlische Unterhaltung: Eine mitreißende Handlung, getragen von starken Darstellern und einer Hauptfigur mit unbändigem Temperament, Songs, die ruhiges Sitzen fast unmöglich machen und ganz viel Glamour fürs Auge.

Die für das Musical eigens neu entwickelte Musik stammt vom vielfach ausgezeichneten Komponisten Alan Menken. Nachtclubsängerin Deloris van Cartier will ganz nach oben: Rampenlicht und Ruhm sind ihr beschieden, davon ist sie fest überzeugt. Ihr Himmel auf Erden wäre ein weißes Paillettenkleid mit passendem Fuchspelz. Zunächst beschränkt sich die aufstrebende Starkarriere allerdings auf die Bar ihres Liebhabers Curtis Shank. Doch die Auftritte finden ein abruptes Ende, als sie Curtis bei einem Mord beobachtet. Als unliebsame Zeugin gejagt, landet Deloris ausgerechnet in einem Kloster. Dem droht aus Mangel an Gläubigen jedoch die Schließung… dort ändert sich alles, als Deloris, nun Schwester Mary Clarence, den Chor aufmischt! Die himmlischen Klänge in Soul- und Gospel-Gewand locken die Menschen in Scharen an. Die heiligen Hallen sind voll, selbst der Papst verkündet sein Interesse. So viel Aufmerksamkeit ruft unvermeidlich die Schergen von Curtis auf den Plan…

Regie: Jens Daryousch Ravari

Musikalische Leitung: Tjaard Kirsch

Choreografie: Doris Marlis

MUSIK VON ALAN MENKEN

GESANGSTEXTE VON GLENN SLATER

BUCH VON CHERI STEINKELLNER & BILL STEINKELLNER

ZUSÄTZLICHES MATERIAL (BUCH) VON DOUGLAS CARTER BEANE

NACH DEM TOUCHSTONE PICTURES FILM „SISTER ACT“ (DREHBUCH: JOSEPH HOWARD)

BUCH-ÜBERSETZUNG: WERNER SOBOTKA UND MICHAELA RONZONI

DEUTSCHE GESANGSTEXTE: KEVIN SCHROEDER UND HEIKO WOHLGEMUTH

Showlänge ca.140 Min. inkl. Pause

2. Spielzeit: 16.08.-15.10.2023

Ort: Theater FIRST STAGE, Thedestr. 15 in Hamburg-Altona

Kartenpreis: ab 39,00 Euro inkl. aller Gebühren und HVV

Infos + VVK: www.sisteract-hamburg.de

www.firststagehamburg.de

