Piraten Action-OpenAir-Theater: Wehe, wenn sie loslassen

Es begann ganz harmlos vor 15 Jahren am Ploggensee. Nach über 63 entbehrungsreichen Vorstellungen im damaligen Provisorium des Piraten Action Open Air Theaters (zu jener Zeit wurde noch ohne freien Montag gespielt), entschlossen sich die Darsteller zur letzten Vorstellung, gemeinhin als Derniere bekannt, das Stück kurzer Hand “ein wenig” zu verändern. Entstanden ist daraus die erste Comedy-Vorstellung des POA’s. Diese gefiel den meisten Zuschauern so gut, dass sie noch am selben Abend Karten für das nächste Jahr buchten. Daher nimmt das chaotische Vergnügen nun seit 15 Jahren und auch in diesem Jahr am 31. August um 19:30 Uhr seinen Lauf. Das Rezept ist in all den Jahren gleich geblieben: die ursprüngliche Geschichte muss erzählt werden, sonst aber sind der Phantasie der Darsteller kaum Grenzen gesetzt. Also über 50 Darsteller, die an einem Abend endlich mal all das ausleben dürfen, was ihnen in der ganzen Spielzeit untersagt wurde. In den vielen Jahren sind daraus so chaotische und manchmal kaum zu bändigende “Theaterkunststücke” entstanden, dass man kaum mehr erkennen konnte, ob diese von einem Zadek im Vollrausch oder von Lieschen Müller, welche nicht im Besitz ihrer vollen geistigen Gesundheit war, inszeniert wurden. Natürlich ist auch die Comedy-Vorstellung in den Jahren erwachsener geworden, so, wie das Piraten Action Open Air Theater selbst. Vieles in dieser einzigartigen Derniere ist minutiös inszeniert und geplant. Aber so, wie der Teufel bekanntlich im Detail steckt, so steckt das kreative Teufelchen in jedem unserer Darsteller. Und niemand, ja wirklich niemand kann vorhersagen, was Sie, liebe Zuschauer an diesem 31. August genau erwartet. Ein Tipp noch von Ihrem Regisseur, dem angesichts dieser Flutwelle an Gags, die da auf uns alle zurollen wird, Angst und Bange wird: bevor Sie sich auf die restlichen noch verbliebenen Karten für dieses Ereignis stürzen, sollten Sie unbedingt wenigstens einmal eine der “normalen” Vorstellungen besucht haben. Gespielt wird in gewohnter Manier noch bis zum 30. August jeweils Di-Sa um 19:30 Uhr und sonntags um 16:00 Uhr.

Vielleicht nutzen Sie dafür einfach den “Fan-Tag” am 29.08.. Ab 16:00 Uhr ist das Ensemble mit zahlreichen Überraschungen für Sie auf unserem „Marktplatz von Maracaibo“ (Festgelände Piraten Action Open Air) zugegen.

Herzliche Grüße

Ihr Benjamin Kernen

alias

Capt’n Flint

www.piratenopenair.de