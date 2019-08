Theater Highlights im August

4. August 2019

9 to 5 – Das Musical

02-11.08. 19:30 Uhr, First Stage Theater, ab 20€

„Warum eigentlich bringen wir unseren Chef nicht um?“ – Drei Frauen, Rache, Mordfantasien und natürlich die Liebe. Schüler der Stage School inszenieren das Musical von Dolly Parton mit Witz, Energie und Überraschung. firststagehamburg.de

Foto: First Stage

The Play That Goes Wrong

06.08.-14.09., 19:30 Uhr, St. Pauli Theater, ab 19,90€

Bei der Aufführung des Stücks „Mord auf Schloss Haversham“ geht alles schief: Requisiten sind nicht an ihrem Platz, Dialoge laufen falsch ab und Schauspieler werden bewusstlos geschlagen. Das wichtigste ist: Haltung bewahren und sich nur ja nichts anmerken lassen! st-pauli-theater.de

Foto: Christian-Knecht

Schiffe hinter Glas

Piraten Action OpenAir Theater

Der Böklunder Heiko Andresen widmet sich der Herstellung der „Schiffe hinter Glas“, die er auf dem Theatergelände des Piraten Action OpenAir Theater präsentiert und verkauft werden. Vom 18.-21.07. zwischen 17-20 Uhr stellt Heiko hier seine bunte Kunst aus und lässt sich bei dem Bau über die Schulter gucken. Piratenopenair.de

Foto Beitragsbild “The Play That Goes Wrong”: Christian Knecht

