UNI-EXTRA: Gegrillte Tomaten- Paprika- suppe

ZUTATEN • 1 große rote Paprika • 4 mittelgroße Tomaten • 1 kleine Knoblauchzehe • 1/2 Zwiebel • Frisches Basilikum • 1 TL Paprikapulver • 1 TL Balsamico Essig • 2 EL Gutes Olivenöl • Wasser • Meersalz • Pfeffer

V o r s p e i s e UND SO GEHT‘S Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Gewürfelte Tomaten und Zwiebel auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen, mit Olivenöl beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen. Ungeschälte Knoblauchzehe mit Olivenöl in Alufolie einwickeln und auf das Blech geben Das Gemüse für 20 Minuten auf der mittleren Schiene garen. Abkühlen lassen und die Knoblauchzehe schälen. Die Paprika im Ganzen auf der Grillfunktion von allen Seiten rösten, bis die Haut sich dunkel färbt. Auf einem Teller mit einer Schüssel bedeckt abkühlen lassen. Schale und Kerne entfernen. Das Gemüse in den Mixer geben. Olivenöl, Balsamico, 30-60 ml Wasser, Paprikapulver, Salz und Pfeffer hinzufügen. Warm servieren und mit Basilikum Blättern toppen.