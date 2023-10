UNI-EXTRA: Veganes Massaman Curry

ZUTATEN • 2 Kartoffeln • 1 kleine Süßkartoffel • 1 Zwiebel • 1 / 2 Blumenkohl • 1 Zucchini • 1 0 0 g braune Linsen • 4g Gemüsebrühe • 20ml Massaman Currypaste • 2 5 0 ml Kokosmilch • 1 Frühlingszwiebel • Gutes Olivenöl • Meersalz und Pfeffer

UND SO GEHT‘S Den Backofen auf 220° C Ober-/ Unterhitze (200° C Umluft) vorheizen. Wasser im Wasserkocher erhitzen. Kartoffeln und Süßkartoffel schälen und in 1 cm breite Würfel schneiden. Den halben Blumenkohl in kleine Röschen schneiden. Enden der Zucchini abschneiden, längs vierteln und in 1 cm breite Stücke schneiden. Vorbereitetes Gemüse auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen, mit 1 EL Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Auf der mittleren Schiene im Backofen 20-25 Min. garen, bis es weich ist. Linsen in ein Sieb geben und mit Wasser ausspülen, bis es klar durchläuft. Mit 200 ml Wasser und der