Uni-Extra: STUDIEREN UND MUSIZIEREN

Die Unimusik gestaltet und repräsentiert das Musikleben der Universität Hamburg, sie bietet Studierenden und Angehörigen der UHH sowie allen Musikbegeisterten ein klangvolles Spektrum – sei es als Konzertbesucherin und Konzertbesucher oder aktiv Mitwirkende in den Ensembles.

Als interdisziplinäre Einrichtung besteht die Universitätsmusik aus fünf Gesangs- und Instrumentalensembles mit einem Repertoire, das sich von klassischen A-cappella-Werken über große Orchestersinfonik bis in den Jazz- und Popbereich erstreckt. Die in Probenphasen erarbeiteten Programme werden bei zahlreichen Konzerten in der Metropolregion Hamburg, als Kooperationsprojekte mit Partnerensembles, Benefizkonzerte oder auf internationalen Tourneen zur Aufführung gebracht.

In den Wintersemestern finden die traditionellen Universitätskonzerte mit Chören und Sinfonieorchester in der Laeiszhalle statt.

Interessierten Choristinnen und Choristen sowie Instrumentalistinnen und Instrumentalisten steht die Anmeldung

zu Auditions offen, die über eine Aufnahme entscheiden. Studierende erhalten für die Teilnahme an Chor, Orchester oder Bigband Leistungspunkte.

Mehr Infos auf unimusik.uni-hamburg.de

facebook.com/chorchester