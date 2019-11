Das Quartett um Sänger Roger Miret geht gleich in die Vollen: Mit „Spray painted Walls“ schreien sie ihren Willen zur Veränderung heraus. Dieser Aufschrei zieht sich durch‘s ganze Album: „We fought hard

for what we truly believed!“ Gewohnt trashig und punkig – typisch Agnostic Front. Es ist das mittlerweile 12. Studioalbum, diesmal produzierte Miret selbst. (Nuclear Blast)

♥♥♥