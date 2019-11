Beim ersten Hören stutzt man und denkt an Tolkiens „Der Herr der Ringe“ oder an Markus Heitz. Eben jener schrieb den Bestseller „Die dunklen Lande“, den Blind Guardian hier musikalisch weiterführen. 23 Jahre brauchten die 4 Jungs aus NRW um ihr orchestrales Werk zu vollenden – und es ist episch. Chorgesänge, Metal und klassisches Soundtrack-Composing – that‘s the „Point of no Return“! (Nuclear Blast)

♥♥♥♥♥♥