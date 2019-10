Dass sich das australische Quartett AC/DC zum musikalischen Vorbild nimmt, ist mit „Boneshaker“ kaum zu überhören. Joel O´Keeffes (Ges., Git.) Masterplan, die „Energie und die Seele“ eines Live-Konzertes in das Werk zu transportieren, geht voll auf: das Feuerwerk aus verspielten Gitarren und der Power in den Vocals ziehen augenblicklich in den Bann. (Spinefarm Records UK)

ML ♥♥♥♥♥