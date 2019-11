Bang Bang Romeo – A Heartbreakers Guide To The Galaxy

Wenn man das erste Mal die voluminöse Klangfarbe von Frontfrau Anastasia Walker – genannt “Stars” – hört, fühlt man sich an die Power von Sängerin Beth Dito (Gossip) erinnert. Auf die drei Sheffielder wurden schon bekannte Stars aufmerksam: P!nk nahm das Trio mit auf Tour und mit Rapper Example (“Kickstarts”) ergatterten sie ein Feature für den aufmunternden Pop-Song “Love Yourself”. Weiter geht es mit dem dominanten Befreiungslied “Bag of Bones” – der extravaganten Krönung der CD. (Five Seven Music) ♥♥♥♥♥♥