Noch nie von der Newcomer-Band gehört? Dann wird es Zeit, denn die Fünf erobern diesen Monat den OXMOX-Titel UND unseren Musikspiegel. AJ Channers weiche und zugleich kraftvolle Stimme trifft auf Nu Metal, garniert mit einer ordentlichen Portion Sozialkritik: “All the ignorance betrays a weakness. Too much pride to admit there’s a sickness”. (“Right Now”). (Eleven Seven Label Group) ♥♥♥♥♥